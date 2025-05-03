أمطار رعدية في إقليم كوردستان خلال 48 ساعة المقبلة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، اليوم السبت، توقعاتها لحالة الطقس خلال اليومين المقبلين.

وبحسب بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، سيكون الطقس اليوم غالباً غائمًا مع تساقط أمطار مستمرة في أغلب الأوقات، وقد تشهد بعض المناطق أمطارًا رعدية متفرقة، كما ستكون سرعة الرياح معتدلة في المناطق الوسطى، بين 10 إلى 20 كم/ساعة، مع اتجاه متغير للرياح بين الشمال الشرقي والشمال الغربي. أما درجات الحرارة، فستنخفض بمعدل يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات مئوية مقارنة بيوم أمس، فيما سيتراوح مدى الرؤية بين 7 إلى 9 كيلومترات.

أما يوم غدٍ الأحد 4 أيار 2025، فمن المتوقع استمرار الأجواء الغائمة مع تساقط أمطار في أوقات وأماكن متفرقة، قد تترافق أحياناً بعواصف رعدية، مبينة أن سرعة الرياح معتدلة في المناطق الشمالية، وتتراوح بين 10 إلى 20 كم/ساعة، مع اتجاه متغير بين الشمال الشرقي والشمال الغربي.وأشارت إلى إلى أن درجات الحرارة ستبقى مشابهة لما تم تسجيله اليوم، مع مدى رؤية يتراوح أيضاً بين 7 إلى 9 كيلومترات.

وبينت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض مدن الإقليم، هي "أربيل: 33 درجة مئوية، السليمانية: 30 درجة مئوية، دهوك: 30 درجة مئوية، زاخو: 31 درجة مئوية، حلبجة: 32 درجة مئوية، سوران: 28 درجة مئوية، حاج عمران: 20 درجة مئوية، كرميان: 36 درجة مئوية".