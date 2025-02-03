مطار أربيل يفند ادعاء مسافر عراقي بتعرضه لـ"سوء معاملة": فحص روتيني

شفق نيوز/ نفى مطار أربيل الدولي، يوم الاثنين، تعرض مسافر عراقي يحمل جواز سفر فنلندي لسوء معاملة من قبل موظف الجوازات، مؤكداً أن الادعاء غير صحيح، وأن الفحص الروتيني الذي تم إجراؤه للمسافر كان لعدم وضوح ختم، ولم يستغرق هذا الإجراء أكثر من 15 دقيقة.

وذكر المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "انتشر مقطع فيديو يظهر مسافرًا عراقيًا يحمل جواز سفر فنلندي يدعي تعرضه لسوء معاملة من قبل موظف الجوازات في مطار أربيل الدولي. وبعد التحقيق في الأمر، تبين من خلال كاميرات المراقبة أن الادعاء غير صحيح".

وأوضح، أن "المسافر، علي عبد الرضا العبودي، وصل إلى محطة تدقيق الجوازات في 1:30 بعد منتصف الليل يوم 31 كانون الثاني/ يناير 2025، حيث قدّم جوازه الفنلندي للفحص. أثناء المراجعة، لاحظ الموظف أن أحد الأختام الحدودية بين الكويت والعراق غير واضح، فتم تحويله إلى الضابط المختص لإجراء فحص روتيني لم يستغرق أكثر من 15 دقيقة".

وتابع، "بحلول 1:50، تم إبلاغه بانتهاء التحقيق، وفي 1:58 أنهى إجراءات المغادرة وتوجه إلى رحلته دون أي مشاكل، وبكل احترام وتقدير".

وبحسب البيان؛ يرفض مطار أربيل الدولي "الترويج لمعلومات غير صحيحة تسيء إلى سمعته، ويعرض أدلة مصورة تثبت الحقائق. كما يشدد على التزامه بالمساواة في التعامل مع جميع المسافرين وفق المعايير الدولية، وأن فحص الوثائق جزء من الإجراءات الأمنية المعتادة التي تشهد لها المنظمات المختصة".