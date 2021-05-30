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مطار أربيل يغرّم شركة طيران 2500 دولار ويضبط أسلحة ويحبط محاولات تهريب للمخدرات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-30T11:17:57+0000
مطار أربيل يغرّم شركة طيران 2500 دولار ويضبط أسلحة ويحبط محاولات تهريب للمخدرات

شفق نيوز/ أعلن مطار اربيل الدولي يوم الأحد فرضها غرامة مالية مقدارها 2500 دولار أمريكي على شركة طيران لأخذها 150 دولارا من أحد المسافرين.

وقال مدير مطار أربيل أحمد هوشيار خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن: التحقيق أثبت أن أحدى شركات الطيران أخذت مبلغا ماليا مقداره 150 دولارا من احد الركاب على اعتبار انه من ذوي الاحتياجات الخاصة في حين هذا اجراء غير قانوني ولهذا قمنا بتغريم الشركة مبلغا مقداره 2500 دولار واعادة المبلغ الى صاحبه

وعن وضع المطار قال : في الفترة السابقة استولينا على قطع من الاسلحة وتم تسليمها الى الجهات المعنية مع محاولة البعض بتهريب المخدرات إلا أنها باءت بالفشل.

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