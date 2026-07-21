مطار أربيل يعلق الرحلات الجوية بسبب الوضع الأمني

شفق نيوز- أربيل

قررت إدارة مطار أربيل الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية على خلفية الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة الليلة.

وقال مدير المطار أحمد هوشيار، لوكالة شفق نيوز: "مع وجود موجة من الهجمات التي استهدفت مدينة أربيل وسمائها، توقفت الرحلات القادمة والمغادرة في مطار أربيل بشكل مؤقت".

وأضاف: "بعد عودة الوضع الأمني إلى طبيعته، ستستمر الرحلات كالمعتاد، وما حدث هو إجراء مؤقت فقط".

ومساء اليوم أبلغ مصدر أمني في أربيل، وكالة شفق نيوز، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للقنصلية الأميركية في عاصمة إقليم كوردستان، اعترضت أربع طائرات مسيّرة حاولت استهداف الموقع.