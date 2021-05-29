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مطار أربيل يحقق بأخذ مبلغ مالي من مقاتل بيشمركة "معاق"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-29T10:51:55+0000
مطار أربيل يحقق بأخذ مبلغ مالي من مقاتل بيشمركة "معاق"

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن فتح تحقيق بأخذ مبلغ مالي من أحد أفراد البيشمركة من ذوي الاحتياجات الخاصة، عاد مؤخراً من خارج البلاد.

وقال مدير المطار أحمد هوشيار، لوكالة شفق نيوز، إن "شركة داناتا تأخذ هذه المبالغ من شركات الطيران، ويبدو أن الأخيرة اخذت بدورها هذه المبالغ من الركاب".

وأوضح هوشيار، أن "إدارة مطار أربيل الدولي، لاعلاقة لها بهذه الأمور"، مؤكداً "غداً سيتم فتح تحقيق في الأمر".

وكان أحد أفراد البيشمركة الذين يعانون من الاعاقة، عاد يوم أمس عن طريق مطار أربيل الدولي، وقال إن "إدارة المطار أخذت منه مبلغاً قدره 150 دولاراً، دون وجه حق.

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