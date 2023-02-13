مطار أربيل يبدأ بيع الدولار للمسافرين بـ132 ألف دينار

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، في إقليم كوردستان، البدء ببيع الدولار الأمريكي للمسافرين إلى خارج البلاد، بسعر البنك المركزي العراقي، اعتباراً من اليوم الاثنين، فيما حددت خمسة شروط.

وذكرت إدارة المطار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مكتب RT في مصرف المطار، بدأ ببيع الدولار بالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي، بواقع 7 آلاف دولار لكل مسافر".

وأضافت أن "البيع يتم وفقا لخمسة شروط، منها أن يكون المسافر حاملاً لجواز سفر وأن يكون قد قطع تذكرة السفر، وأن يكون قد أتم إجراءات السفر (البوردنغ) وأن يكون المسافر قد أتم الثامنة عشر من العمر".

وأشارت إلى أن "الشرط الأخير، هو من حق المسافر أن يستفيد من هذا القرار لمرة واحدة في الشهر فقط، ولا يحق للمسافر إلى كل من ايران وسوريا وكوريا الشمالية، الاستفادة من هذا القرار".

وكان البنك المركزي العراقي،قد وافق في وقت سابق من اليوم، على قيام المصارف ببيع الدولار الأمريكي للمسافرين بسعر 132 ألفاً لكل 100 دولار أمريكي.