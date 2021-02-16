مطار أربيل الدولي يُحصي خسائر القصف الصاروخي

شفق نيوز/ أكد مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار يوم الثلاثاء مقتل شخص واصابة خمسة آخرين من موظفي الشركات العاملة مع التحالف الدولي بالقصف الذي استهدف سياج المطار في ليلة أمس الأثنين.

وقال هوشيار في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "في تمام الساعة التاسعة والنصف ليلا من يوم أمس تلقينا نبأ من قسم السلامة الجوية في مطار اربيل الدولي بسماع دوي انفجار داخل المطار، وفي ذلك الوقت قامت قوات أمن المطار والسلامة الجوية بالبحث عن مكان الانفجار وإجراء مسح كامل على المطار، وتبين فيما بعد سقوط ثلاثة صواريخ بالقرب من سياج مطار اربيل الدولي".

كما أردف هوشيار قائلا "انه نتيجة لهذا الحادث المؤسف فقد سقط قتيل وخمسة جرحى من الشركات العاملة مع القوات الدولية"، مؤكدا أنه وفي ذلك الوقت قمنا بإغلاق المطار من الساعة العاشرة مساء لغاية الساعةالـ12 ظهرا بتاريخ 16 - 2 -2021 وكان الهدف من الإغلاق الحفاظ على سلامة المسافرين والخطوط الجوية العاملة في مطار اربيل الدولي لحين التأكد من خلوه من أي شيء يهدد سلامة المسافرين والخطوط الجوية".

مدير مطار اربيل تابع بالقول إنه "من الساعة الـ12 بدأت حركة الملاحة الجوية بالعمل بصورة اعتيادية وبدأنا بتنظيم جدول لرحلات الطيران بصورة مستقبلية".