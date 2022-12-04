بعد مطار بغداد .. مطار أربيل الدولي يعلق رحلاته الجوية بسبب سوء الطقس

شفق نيوز/ ‏أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، يوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية بسبب سوء حالة الطقس.

‏وقال مدير المطار أحمد هوشيار لوكالة شفق نيوز، ان "الرحلات الجوية تم تعليقها من وإلى المطار بسبب سوء الطقس وتصاعد الضباب".

‏وأضاف انه "سيتم استئناف الرحلات الجوية في المطار عند تحسن حالة الطقس".

وكانت إدارة مطار بغداد الدولي، قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، تعليق تسيير الرحلات الجوية بسبب تردي حالة الطقس وانعدام مديات الرؤية جراء تشكل ضباب كثيف في سماء العاصمة العراقية.