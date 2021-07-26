مطار السليمانية يلزم المسافرين ببطاقة التطعيم ضد كورونا

شفق نيوز/ أكد مدير مطار السليمانية طاهر عبدالله، يوم الاثنين، التزام المطار بقرار سلطة الطيران المدني العراقي القاضي بإبراز المسافرين بطاقة التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وقال عبد الله لوكالة شفق نيوز، إنه "بموجب الامر الاداري الصادر من سلطة الطيران العراقي لزم على المسافرين المغادرين من العراق من خلال المطارات الدولية العراقية كافة ومن ضمنهما مطار السليمانية الدولي ومن تاريخ 1-10-2020 أن يحصلو على وثيقة صحية تؤكد حصولهم على اللقاح وبجرعتين".

واضاف، "إذا لم يحصل عليها المسافر فسيمنع سفره على اي خطوط جوية عراقية او خطوط اخرى الى خارج العراق".

وتابع، "نحن ملتزمون بالقرار وسيطبق بالتوقيت الذي حددته سلطة الطيران"، موضحا أن "القرار جاء نتيجة الحفاظ على الوضع الصحي للمسافر اضافة الى المسافرين الاخرين في الطائرات".

ودعا مدير مطار السليمانية الشركات الى "ابلاغ كافة المسافرين عند منح تذاكر السفر على خطوطهم ان يلتزموا بقرار سلطة الطيران بخصوص شهادة التلقيح".

جدير بالذكر أنه بموجب توجيهات مجلس الوزراء العراقي، تقرر الزام جميع العراقيين المسافرين إلى خارج العراق بابراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد 19 من تاريخ من 1-10-2021 مع المستمسكات القانونية للسفر.