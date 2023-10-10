مطار السليمانية يعتقل عشرات العراقيين والأجانب بحوزتهم وثائق ومستمسكات مزيفة

شفق نيوز/ افاد مركز الإقامة في مطار السليمانية الدولي التابع مديرية الإقامة المحافظة، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على العشرات العراقيين والأجانب ضبطت بحوزتهم وثائق ومستمسكات ثبوتية مزيفة.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه خلال الأشهر الـ 10 الماضية، تمكن ضباط و منتسبو مقر إقامة مطار السليمانية الدولي من منع سفر 37 مواطنا عراقيا وأجنبيا، سواء أرادوا السفر بوثائق مزيفة، أو دخول أراضي إقليم كوردستان.

ووفقا للبيان فإنه، بعد اكتشاف وثائقهم، تم تسليمهم إلى المحكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.