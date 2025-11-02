مطار السليمانية يستقبل أول رحلة جوية تركية بعد رفع الحظر

شفق نيوز- السليمانية

أعلن مطار السليمانية الدولي، مساء اليوم الأحد، وصول أول رحلة جوية قادمة من تركيا، وذلك بعد قرار أنقرة استئناف الرحلات الجوية إلى المطار.

وقال مسؤول إعلام مطار السليمانية الدولي دانا محمد سعيد، لوكالة شفق نيوز، إن "أولى الطائرات التركية ستهبط في مطار السليمانية بعد منتصف الليلة، وعلى متنها عدد من المسافرين"، مضيفاً أن "الطائرة ذاتها ستُغادر فجر يوم غد الاثنين إلى تركيا، حاملة مجموعة من المسافرين العائدين".

وأشار إلى أن "هذه الرحلة تُعد الأولى بعد قرار استئناف الرحلات الجوية بين الجانبين"، لافتاً إلى تسيير "رحلات أسبوعية منتظمة بين مطار السليمانية الدولي والمطارات التركية".

وكانت رئاسة إقليم كوردستان قد أعلنت، يوم الخميس (9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري)، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرر رفع الحظر عن مطار السليمانية، بعد طلب من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وأعلنت إدارة مطار السليمانية الدولي، في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن السلطات التركية قررت رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية من وإلى المطار، وذلك بعد إزالة إشعار الحظر "NOTAM" من الموقع الدولي الخاص بإشعارات الطيران.

يذكر أن أنقرة قد فرضت هذا الحظر لأول مرة في الثالث من نيسان/أبريل 2023، مبررة القرار باستخدام المطار من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني، ووجود تهديدات تمس أمن الطيران.