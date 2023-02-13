مطار السليمانية يستعد لبيع الدولار للمسافرين بالسعر الجديد

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار السليمانية الدولي، يوم الاثنين، الاستعداد لبيع الدولار للمسافرين العراقيين بالسعر المدعوم حكومياً بعد استكمال الإجراءات المطلوبة من قبل المصارف.

وقال المتحدث باسم المطار دانا محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة المطار استكملت الاستعدادات كافة لتنفيذ قرار الحكومة العراقية المتعلق ببيع الدولار بالسعر الرسمي".

وأضاف "بعد استكمال الإجراءات القانونية والمالية والإدارية للمصارف المصرح لها لهذا الغرض سيتم افتتاح فروع لها في القريب العاجل داخل المطار".

ووجَّهَ البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، المصارف الحكومية (الرافدين – الرشيد – المصرف العراقي للتجارة TBI) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد – البصرة – النجف – أربيل – السليمانية).

ووجّه البنك كذلك في بيان لها في وقت سابق أن يكون استقبال الطلبات صباحًا ومساءً لشمول عدد أكبر من المسافرين.