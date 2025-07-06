مطار السليمانية: لم نبلّغ بتمديد الحظر التركي على الطيران

شفق نيوز - السليمانية

نفى المتحدث الرسمي باسم مطار السليمانية الدولي، دانا محمد، يوم الاحد، تلقي أي تبليغات رسمية بخصوص تمديد الحظر الجوي التركي على المطار، مؤكداً أن إدارة المطار لم تُخطر حتى اللحظة بأي قرار رسمي من الجهات التركية أو العراقية ذات الصلة.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز: "اطلعنا على ما تم تداوله عبر الموقع الرسمي لسلطة الطيران التركية، والذي يشير إلى استمرار الحظر المفروض على مطار السليمانية، إلا أن ذلك لم يترافق مع أي إخطار رسمي مباشر".

وأوضح أن "المطار جهة تنفيذية إدارية ولا يملك صلاحية التصريح بشأن أسباب الحظر أو تمديده"، مرجحاً أن "القرار يتصل بأسباب سياسية وأمنية خارجة عن صلاحيات إدارة المطار".

وأشار إلى أن "إدارة المطار تواصل العمل بشكل اعتيادي لحين ورود أي تعليمات أو قرارات رسمية من الجهات المعنية في العراق أو تركيا"، معرباً عن أمله في "رفع الحظر قريباً واستئناف الرحلات الجوية كالسابق".

وأعلنت السلطات التركية، بوقت سابق من اليوم، تمديد حظرها الجوي المفروض على مطار السليمانية الدولي في إقليم كوردستان العراق، ليبقى سارياً حتى السادس من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري.