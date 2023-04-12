مطار السليمانية الدولي: رحلاتنا مستمرة يومياً

شفق نيوز / أعلن مطار السليمانية الدولي، اليوم الأربعاء، عن استمرار رحلاته الجوية للمواطنين والسياح عبر شركات الطيران الدولية.

وقال المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "يمكن السفر إلى جميع أنحاء العالم عبر الخطوط الجوية العراقية وطيران فلاي بغداد والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الأردنية وطيران فلاي دبي وماهان ئير للطيران وفقًا لجدول الرحلات اليومية من مطار السليمانية الدولي".

وأصبح مطار السليمانية "حديث الساعة" بعد اغلاق تركيا لمجالها الجوي مع المطار الدولي لدواعٍ امنية خاصة بانقرة واتهامات ساقتها ضد إدارة المطار وتهديد الأمن القومي التركي، اعقب ذلك تعرض مطار السليمانية الدولي يوم الجمعة نيسان 2023، الى قصف بطائرة مسيرة لم يسفر عن سقوط ضحايا واصابات سوى اندلاع حريق تم اخماده لاحقا، فيما اثار الحادث جدلا عراقيا واتهامات لتركيا باستهداف المدنيين.