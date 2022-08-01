مطار اربيل ينفي لشفق نيوز استقبال رحلات خاصة لـ"مسؤولين هاربين من بغداد"

شفق نيوز/ نفى مدير مطار اربيل الدولي احمد هوشيار، اليوم الاثنين، ما تردد من أنباء عن هروب مسؤولين من العاصمة بغداد الى مطار أربيل.

وقال هوشيار لوكالة شفق نيوز، إن "حركة المطار طبيعية جدا وعدد الرحلات الداخلية بين مطاري اربيل و بغداد لم ترتفع خلال الايام الماضية".

وعن قدوم عدد من المسؤولين في الحكومة الاتحادية الى اربيل قال هوشيار في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "قدوم المسؤولين في الحكومة الاتحادية كان للمشاركة في مراسم دفن رفاة البارزانيين المؤنفلين التي أقيمت في مطار اربيل و في منطقة بارزان لليوم الثاني" مشيرا الى "أنهم عادوا الى بغداد بعد انتهاء المراسم بشكل طبيعي".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين انباء بشأن هروب عدد من المسؤولين في الحكومة الاتحادية إلى اربيل بعد اقتحام الصدريين لمبنى البرلمان العراقي وكذلك دعوات الاطار التنسيقي لجماهيره بالاعتصام امام الخضراء او دخولها.