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مطار اربيل يمنع طائرة إيرانية من الهبوط ويرسلها إلى مطار بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-04T11:23:07+0000
مطار اربيل يمنع طائرة إيرانية من الهبوط ويرسلها إلى مطار بغداد

شفق نيوز/ منعت إدارة مطار اربيل الدولي، يوم الاثنين، طائرة ايرانية من الهبوط على أراضيها.

وقال مدير مطار أربيل احمد هوشيار في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن إدارة المطار منعت الطائرة وهو تابعة لشركة الطيران الإيرانية، من الهبوط لعدم امتلاكها أي تصريح رسمي من وزارة النقل والمواصلات في حكومة الإقليم".

وقال ايضا انه "تم ابلاغنا بتوجه الطائرة إلى المطار قبل ربع ساعة من محاولتها الهبوط في مطار اربيل لكننا منعناها وأرسلناها إلى مطار بغداد الدولي".

ونفى هوشيار "امتلاك أي معلومات عن جنسية الراكبين في الطائرة"، مؤكداً أن "السبب فقط هو عدم امتلاك شركة الطيران موافقة من حكومة الاقليم على التعامل معها".

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