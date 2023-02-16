مطار اربيل يعلن شروطه لبيع الدولار للمعتمرين بالسعر الرسمي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة مطار اربيل الدولي في إقليم كوردستان، يوم الخميس، الشروط الواجب توفرها لدى من يروم السفر الى السعودية لأداء مناسك العمرة للحصول على الدولار بالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي.

وجاء في بيان للمطار ورد لوكالة شفق نيوز، ان بإمكان اي معتمر يروم السفر من خلال المطار الى السعودية الحصول على ثلاثة آلاف دولار بسعر 132 ألف دينار لكل 100 دولار.

واشار البيان الى ان الشروط التي يجب توفرها لدى المعتمر وفقا لما فرضه البنك المركزي العراقي من اجل الحصول على الدولار بالسعر الرسمي هي أن يحمل جواز سفر عراقي نافذ وأن يكون قد قطع تذكرة السفر ولا يقل عمر المسافر عن 18 عاما، لافتا إلى أن بإمكان المعتمر السفر لمرة واحدة في الشهر فقط.