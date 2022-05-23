مطار اربيل يستأنف رحلاته بعد تعليقها لساعات

شفق نيوز/ استأنف مطار اربيل الدولي في اقليم كوردستان، الاثنين، رحلاته بعد تعليقها لساعات عدة بسبب سوء الاحوال الجوية.

أكد ذلك مدير المطار احمد هوشيار، مضيفاً لوكالة شفق نيوز، أن "المطار يعمل حالياً والرحلات قد استؤنفت".

وصباح اليوم، اعلنت وزارة الاتصالات في حكومة اقليم كوردستان، عن تعليق الرحلات الجوية من والى مطار اربيل الدولي بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت العراق.

وفي العاصمة بغداد، أعلنت إدارة مطارها الدولي، غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الإثنين، بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م .

وأعلنت وزارة النقل العراقية، إغلاق جميع مطارات البلاد بدءا من فجر اليوم الاثنين، بسبب تعرض البلاد إلى عاصفة ترابية شديدة.

وحذرت السلطات العراقية المواطنين من الخروج خلال الـ48 ساعة القادمة، تلافياً لضرر الاختناق وخاصة بالنسبة للمصابين بمرض (الربو) لصعوبة التنفس