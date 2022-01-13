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أمطار اربيل تعطل دوام المدارس وتؤجل امتحان نصف السنة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-13T05:41:55+0000
أمطار اربيل تعطل دوام المدارس وتؤجل امتحان نصف السنة

شفق نيوز/ قررت مديرية تربية أربيل تعطيل الدوام الرسمي في المدارس، اليوم الخميس، وتأجيل امتحانات نصف السنة إلى يوم السبت المقبل بسبب الامطار.

وقالت مديرية تربية اربيل، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "بسبب الامطار الطينينة اليوم جعلناها عطلة رسمية، وستؤجل الامتحانات الى يوم السبت القادم".

وأوضحت أن العطلة تشمل فقط تربية اربيل وليس قضاء سوران. من جانبها عزت وزارة التربية في اقليم كوردستان، في بيان منفصل سبب قرار تعطيل دوام المدارس، "لحماية ارواح وسلامة الطلبة والتدريسيين"، موضحة  "قررنا تاجيل امتحان اليوم الى السبت باستثناء قضاء سوران".

وبدأت امتحانات نصف السنة في عموم اقليم كوردستان يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى العشرين من الشهر الحالي.   

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