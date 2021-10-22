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مطار اربيل الدولي يصدر توضيحا حول استخدام أحدى سياراته لأغراض شخصية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-22T12:28:58+0000
مطار اربيل الدولي يصدر توضيحا حول استخدام أحدى سياراته لأغراض شخصية

شفق نيوز/ أصدرت إدارة مطار أربيل الدولي يوم الجمعة توضيحاً حول أستخدام شخص معروف على مواقع التواصل الاجتماعي إحدى سيارات المطار لأغراض شخصية، مؤكدة أنه استخدمها دون علمها.

وقالت إدارة المطار في بيان لها اليوم، إنها "تحيط المواطنين علماً إن استخدام إحدى السيارات التي تحمل لوحة تسجيل (وزارة النقل والإتصالات) كان تصرفاً شخصياً قام به أحد السائقين لإنجاز عمل شخصي خارج نطاق القانون والتعليمات، ومن دون علم إدارة المطار ".

ووفقا للبيان فإن وزارة النقل والإتصالات والإدارة العامة لمطار أربيل تتابعان، وتحققان بالموضوع استناداً للقانون، وستتخذان الإجراءات القانونية ضد هذا السلوك غير اللائق الذي قام به الموظف المخالف".

وأثار استخدام العجلة التابعة لوزارة النقل والاتصالات من قبل شخصية معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي في اقليم كوردستان امتعاض مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد طالبوا من الوزارة ومطار اربيل اتخاذ اجراءات بهذا الصدد.

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