مطار اربيل الدولي يصدر توضيحاً بشأن توقف مؤقت للرحلات الجوية

شفق نيوز/ عزت إدارة مطار اربيل الدولي عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس سبب التوقف المؤقت للملاحة الجوية إلى سوء أحوال الطقس.

وقال مدير المطار أحمد هوشيار لوكالة شفق نيوز، إن الرحلات الجوية في المطار كانت قد توقفت منذ الساعة الرابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت أربيل وذلك بسبب الضباب وعدم وضوح الرؤية لظروف تتعلق بحالة الطقس.

وأضاف أن الرحلات "قد استؤنفت من جديد في عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم".

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من اليوم باتخاذ اجراءات احترازية في محافظة نينوى شمالي العراق تحسبا من قصف مطار اربيل الدولي، أو معسكر "زليكان" الذي يضم قوات تركية.

وكانت وثيقة صادرة عن استخبارات وزارة الداخلية قد كشفت في وقت سابق من اليوم عن رصدها عجلة نوع "كيا حمل" تحمل صواريخ وتتجول في قريتي "شنف" و"الأبزخ" في قاطع ناحية النمرود في نينوى، وانها تنوي استهداف مطار اربيل او معسكر "زليكان".