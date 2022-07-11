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مصيفي: لا يمكنني اتهام أي طرف بتنفيذ الهجوم على منزلي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-11T12:17:24+0000
مصيفي: لا يمكنني اتهام أي طرف بتنفيذ الهجوم على منزلي

شفق نيوز/ قال القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني حاجي مصيفي، يوم الاثنين، انه لا يتهم أي طرف بعد بالوقوف وراء الهجوم الذي حصل يوم أمس على منزله في اربيل.

وقال حاجي مصيفي في تصريح لوكالة شفق نيوز ان "الهجوم حصل الساعة الثانية صباحا عندما كنت عائدا من السليمانية واسفر عن اصابة احد عناصر حمايتي بثلاث اطلاقات نارية لكن حالته الصحية مستقرة الآن".

وأضاف انه "ينتظر نتائج التحقيقات من قبل القوات الأمنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء الهجوم".

وفي وقت سابق أعلنت شرطة أربيل، إطلاق تحقيق بحادث إطلاق نار على منزل مصيفي.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل هوكَر عزيز لوكالة شفق نيوز، إن التحقيق سيكون بالتنسيق مع قوات الأمن، وبتتبع كاميرات المراقبة لمعرفة مطلق النار.

وأشار إلى انه "سيتم الإعلان عن تفاصيل الهجوم بعد انتهاء التحقيقات في الحادثة، حيث لم يتم معرفة أسباب الاستهداف بعد".

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