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مصورو أربيل يوثقون فصل الخريف ويتحدون كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-14T16:23:49+0000
مصورو أربيل يوثقون فصل الخريف ويتحدون كورونا

شفق نيوز/ مع اطلالة فصل الخريف، في إقليم كوردستان، وثقت عدسات مجموعة من المصورين تحولات الطبيعة في هذا الفصل من السنة.

وعرض المصورون صورهم في معرض بأربيل، إذ جرى تدشينه يوم الأربعاء برعاية محافظ أربيل فرست صوفي، بعد أشهر من توقف الأنشطة الثقافية والفنية جراء قيود فيروس كورونا.

وقال المصور الفوتوغرافي سفين حميد لوكالة شفق نيوز، إن "إقامة مثل هذه الأنشطة في هذا الوقت ضرورة ملحة في هذه المرحلة لعودة الحياة الى طبيعتها وتحدي جائحة كورونا من قبل الفعاليات الفنية".

وأضاف حميد، أن "المعرض يمثل إحساسا بعودة الحياة وإرسال رسالة بأن الحياة مستمرة رغم كل الظروف"، لافتا إلى ان "الفعاليات الفنية مهمة جدا لتغيير الحالة النفسية للمواطنين التي تأثرت بجائحة كورونا".


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