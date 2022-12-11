مصورون يوثقون حياة الحيوانات البرية في كوردستان بمعرض فوتوغرافي

شفق نيوز/ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الحيوان، أقامت مجموعة تطلق على نفسها (عشاق الحياة البرية) في إقليم كوردستان، معرضاً للصور الفوتوغرافية تعنى بالبيئة، وخاصة حياة الحيوانات والطيور البرية التي تعرضت وتتعرض للإبادة الجماعية بذريعة الصيد على يد "عابثين أعداء البيئة والإنسانية " بحسب وصفهم.

وقال المصور نعمت ملو، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض شارك فيه مصورون شباب مبدعين تشهد لهم معارض إقليم كوردستان لابداعاتهم بعد قضائهم لساعات وأيام في خارج المدينة بغية التقاطهم أجمل اللقطات التي تعبر عن جمال البيئة التي لا يكتمل جمالها إلا بجمال هذه الحيوانات والطيور فضلاً عن جمال كوردستان بمياهها وجبالها وسهولها".

وأضاف ملو، أن "المعرض يشتمل على 25 صورة فوتوغرافية لكل من (نعمت ملو، وفريا أحمد، وريبوار أحمد، ونجيب عمر)".

بدوره، أكد الصحفي المصور جهاد الدلوي، للوكالة، أن "الملفت للنظر كثرة زوار المعرض ليترك انطباعاً وتأثراً في نفوسهم ألا وهي تعبر عن مدى إحساس واهتمام مجموعة من الشباب الواعي وبدعم من مدرسة أهلية تكون حافزاً للمسؤولين خاصة شرطة الغابات وحماية البيئة الذين لم ينأوا عن واجبهم ولكن سيكون هذا المعرض دافعاً اكبراً لهم للدفاع عن حماية الحيوانات بالتعاون مع المواطنين".

وأضاف الدلوي: "أشد على أيدي هذه النخبة الواعية لسعيهم الانساني وكان لهذا المعرض تأثيراً وجدانياً لدى زواره".