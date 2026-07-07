مصر والأرجنتين تشعلان أجواء أربيل والسليمانية في المونديال (صور)

شفق نيوز- أربيل/ السليمانية

يشهد بارك سامي عبد الرحمن في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، إلى جانب أحد المراكز التجارية في محافظة السليمانية، مساء الثلاثاء، إقبالاً واسعاً من الشباب والعائلات بمختلف الفئات العمرية لمتابعة مباراة منتخبي مصر والأرجنتين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، عبر شاشة عرض عملاقة خُصصت لنقل أحداث اللقاء.

وتزامن التجمع الجماهيري مع انطلاق صافرة بداية المباراة، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت أربيل وبغداد، وسط وحضور لافت من العائلات ومحبي كرة القدم لمتابعة اللعبة المقامة على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا الأميركية.

وكان المنتخب المصري قد بلغ هذا الدور بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح، فيما تأهل المنتخب الأرجنتيني عقب فوزه على كاب فيردي بنتيجة 3-2.