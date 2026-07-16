مصرف RTB الكوردستاني يفتتح فرعاً في الأنبار لتنشيط الاستثمار

شفق نيوز- أربيل/ الأنبار

افتتح مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل RTB، يوم الخميس، فرعه الجديد في محافظة الأنبار، في خطوة تهدف إلى توسيع خدماته المصرفية ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري في المحافظة.

وقال المدير المالي ونائب الرئيس التنفيذي للمصرف (مقره الرئيس في أربيل)، عمر حتاملة، لوكالة شفق نيوز، إن اختيار الأنبار لافتتاح الفرع لم يكن صدفة، وإنما جاء انطلاقاً من إيمان المصرف بما تمتلكه المحافظة من إمكانيات اقتصادية كبيرة وفرص استثمارية واعدة تستحق وجود مؤسسة مصرفية تواكب التطور وتسهم في تحقيق النمو.

وأضاف حتاملة أن المصرف يسعى إلى تقديم خدمات مصرفية رائدة ومتطورة تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، مؤكداً أن دور المصارف لا يقتصر على تقديم الخدمات المالية، بل يتعداه إلى أن تكون شريكاً فاعلاً في تحقيق الازدهار ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد النائب الأول لمحافظ الأنبار ياسر رشيد مهنا العلواني، لوكالة شفق نيوز، أن المؤسسات المصرفية تمثل اليوم المحرك الحقيقي للاستثمار في مختلف مدن العالم، معرباً عن تطلع الحكومة المحلية إلى أن تمارس المصارف دوراً فعلياً في دعم المشاريع، ولا سيما المشاريع الصغيرة التي تشكل قاعدة انطلاق للمشاريع الأكبر وتسهم في تنمية المجتمع.

وأشار العلواني إلى أن المحافظة واجهت خلال السنوات الماضية حالة من الإحباط بسبب محدودية فاعلية بعض المصارف العاملة فيها، داعياً مصرف RTB إلى أن يكون نشاطه عملياً وحقيقياً، وأن يساهم في دعم شركات الأنبار، ولا سيما شركات المقاولات التي وصفها بأنها من أقدم وأكفأ الشركات في العراق، وتمتلك خبرات وإمكانات كبيرة أسهمت في تنفيذ مشاريع مهمة داخل البلاد.

وشدد على أن الأنبار تمتلك مستقبلاً واعداً في المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن المصارف التي تنشط في المحافظة ستجد فرصاً استثمارية كبيرة، داعياً إلى شراكة مصرفية حقيقية تسهم في دعم مسيرة الإعمار والتنمية.

ومصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (Region Trade Bank - RT Bank) هو مصرف عراقي خاص تأسس عام 2006، ويقع مقره الرئيسي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ويعد المصرف أول بنك محلي في العراق وإقليم كوردستان يرتقي بنظام حوكمته إلى المستويات الدولية من خلال مجلس إدارة يضم مسؤولين سابقين في الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).