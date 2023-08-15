مصرف إقليم كوردستان المركزي ينأى بنفسه عن مركبة مليئة بالنقود تعرضت للانقلاب: لا علاقة لنا بها

شفق نيوز/ نأى مصرف اقليم كوردستان المركزي في السليمانية، اليوم الثلاثاء، بنفسه عن عجلة ذكرت بعض المواقع بأنها تعرضت للانقلاب في حادث مروري وتبين أن بها حمولة من الأموال.

وجاء في بيان للمصرف ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن العجلة التي كانت تحمل مبالغ مالية وتعرضت للانقلاب؛ أن "عددا من الصفحات والمؤسسات الاعلامية تناقلت خبرا بشأن انقلاب عجلة لنقل الاموال في منطقة جيمن التابعة لمحافظة كركوك وزعمت أن العجلة كانت تحمل اموالا قادمة من بغداد لتنقلها الى مصرف الإقليم المركزي في السليمانية".

واشار البيان الى انه يعلن للرأي العام وجميع وسائل الاعلام ان اية مبالغ باسم الرواتب او مستحقات حنطة فلاحي الاقليم لم ترسل مباشرة من بغداد الى السليمانية، مبينا ان تلك العجلة التي تم ذكرها ليست لمصرف الإقليم المركزي في السليمانية اية علاقة بها.