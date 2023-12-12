مصرف الرافدين يودع 250 مليار دينار في حساب وزارة مالية إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، وصول 250 مليار دينار عراقي الى حسابها المصرفي لغرض تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب اليوم، ان مصرف الرافدين أودع هذا المبلغ في حسابها المصرفي بفرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الاثنين، توقيع عقد لتسلم 200 مليار دينار كقرض عن طريق مصرف الرشيد.

وأعلنت وزارة المالية الاتحادية، أول أمس الأحد العاشر من شهر كانون الأول الجاري، أنها أطلقت قرضاً بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكرت الوزارة الاتحادية في بيان، أنها "أصدرت يوم الجمعة الماضية الموافق 8/ 12/ 2023 كتباً تقضي بمنح حكومة الإقليم قرضا بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة" وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023 .

وأضاف البيان أن "ذلك يأتي من حرص الوزارة في تطبيق إجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كوردستان، وتنفيذاً للإصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي".