سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مصرف الدم في أربيل يوجه نداءً عاجلاً

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-24T08:41:17+0000
مصرف الدم في أربيل يوجه نداءً عاجلاً

شفق نيوز/ وجه مصرف الدم في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء نداءً عاجلاً الى السكان للتبرع بالدم نتيجة النقصل الحاصل في خزينه.

وقال المصرف في بيان اليوم، انه بسبب حاجة عدد من المصابين بفيروس كورونا للدم اضافة الى مرضى الثلاسيميا، والسرطان حدث انخفاض في معدل خزين الدم.

ودعا البيان افراد المجتمع والمنظمات ومن يجد نفسه قادرا على التبرع بالدم الى القيام بدورهم بسد النقصل الحاصل.

وناشد البيان قنوات التلفزة، والمواقع الالكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي الى التعاون مع مصرف الدم في حملته بالتبرع.

وتابع البيان انه "بتعاون ومساندة الجميع سنتمكن من انقاذ العديد من الاشخاص من الموت".

related

مصرف الدم في اربيل يوجه نداءً عاجلاً للمتعافين من كورونا

Date: 2020-09-30 07:38:56
مصرف الدم في اربيل يوجه نداءً عاجلاً للمتعافين من كورونا

في أربيل.. اعتماد نظام متطور لرصد سرعة السيارات

Date: 2019-12-12 14:58:06
في أربيل.. اعتماد نظام متطور لرصد سرعة السيارات

عودة ضخ مياه الشرب بعد انقطاعها عن 40% من اربيل

Date: 2020-05-24 17:47:08
عودة ضخ مياه الشرب بعد انقطاعها عن 40% من اربيل

اربيل تعلن اجراءات جديدة لحظر التجوال داخل المحافظة ومع المحافظات الاخرى

Date: 2020-07-11 18:55:37
اربيل تعلن اجراءات جديدة لحظر التجوال داخل المحافظة ومع المحافظات الاخرى

سائقون كورد على خط أربيل: نتعرض للتهديدات في بغداد

Date: 2020-10-28 07:25:59
سائقون كورد على خط أربيل: نتعرض للتهديدات في بغداد

انخفاض الحرارة بمدن كوردستان

Date: 2019-10-06 08:36:38
انخفاض الحرارة بمدن كوردستان

صور .. احتراق 6 سيارات وتضرر اخر بحادث "كبير" جنوب شرق اربيل

Date: 2019-06-19 09:45:34
صور .. احتراق 6 سيارات وتضرر اخر بحادث "كبير" جنوب شرق اربيل

القبض على رجل وامرأة بتهمة السرقة في أربيل

Date: 2019-11-13 17:21:28
القبض على رجل وامرأة بتهمة السرقة في أربيل