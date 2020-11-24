مصرف الدم في أربيل يوجه نداءً عاجلاً

شفق نيوز/ وجه مصرف الدم في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء نداءً عاجلاً الى السكان للتبرع بالدم نتيجة النقصل الحاصل في خزينه.

وقال المصرف في بيان اليوم، انه بسبب حاجة عدد من المصابين بفيروس كورونا للدم اضافة الى مرضى الثلاسيميا، والسرطان حدث انخفاض في معدل خزين الدم.

ودعا البيان افراد المجتمع والمنظمات ومن يجد نفسه قادرا على التبرع بالدم الى القيام بدورهم بسد النقصل الحاصل.

وناشد البيان قنوات التلفزة، والمواقع الالكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي الى التعاون مع مصرف الدم في حملته بالتبرع.

وتابع البيان انه "بتعاون ومساندة الجميع سنتمكن من انقاذ العديد من الاشخاص من الموت".