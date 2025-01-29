مصرفان اتحاديان يبديان استعدادهما لصرف رواتب موظفي كوردستان.. وثيقة

شفق نيوز/ أعلن مصرفا "الرشيد والرافدين" الحكوميين، يوم الأربعاء، عن استعدادهما الكامل لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، في حال إرسال قوائم الرواتب من قبل وزارة المالية الاتحادية دون أي عوائق.

وقال النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية العراقية أصدرت في 20 يناير/ كانون الثاني 2025 كتابًا رسميًا يحمل الرقم (268) تضمن ردًا مشتركًا على مصرفي الرشيد والرافدين بشأن إجراءات صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان".

وفي السياق ذاته، أصدر مصرف الرشيد كتابًا رسميًا بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2025 برقم (373)، أكد فيه جاهزيته التامة لصرف الرواتب، مشيرًا إلى أنه بانتظار إتمام الاتفاقات اللازمة مع الجهات المختصة. كما أوضح أن عملية توطين الرواتب ستكون عبر تطبيق مصرفي خاص يتيح للموظفين استلام بطاقات الصرف من خلال أجهزتهم المحمولة، فيما سيتم توزيع الرواتب عبر فروع المصرف أو القنوات المصرفية الأهلية المعتمدة.

ومن جهة مصرف الرافدين، فقد أكد في كتابه الصادر بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2025 برقم (3/1/128) استعداده لصرف رواتب موظفي الإقليم، مشيرا إلى توفير خدمات إصدار البطاقات المصرفية، بما فيها الماستر كارد الدولية والبطاقات المحلية، لتمكين الموظفين من استلام رواتبهم بسهولة من خلال المصارف الأهلية المعتمدة.

و يشهد ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان تحديات مستمرة نتيجة الخلافات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، وعلى الرغم من الاتفاقات المتكررة بين الطرفين، إلا أن عملية صرف الرواتب تواجه في بعض الأحيان تأخيرات تتعلق بالإجراءات الإدارية والفنية.

وفي هذا السياق، تسعى المصارف الحكومية، مثل الرشيد والرافدين، إلى توفير حلول مصرفية حديثة لتسهيل عملية الصرف وتقليل الاعتماد على النقد، من خلال إصدار بطاقات مصرفية واعتماد التطبيقات الرقمية لتوطين الرواتب.