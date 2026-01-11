مصرع 85 شخصا واندلاع أكثر من 9 آلاف حريق بإقليم كوردستان خلال 2025

شفق نيوز - أربيل

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 9 آلاف حادث حريق خلال العام الماضي 2025، فيما أكدت مصرع 85 شخصاً جراء حوادث مختلفة، فيما أشارت إلى إنقاذ أكثر من ألف شخص.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في الإقليم، المقدم سركوت كارش، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إجمالي الحوادث المسجلة في عموم الإقليم خلال عام 2025 بلغ 12 ألفاً و345 حادثاً، منها 9 آلاف و402 حادث حريق فقط"، مبيناً أن "هذه الإحصائية تشير إلى انخفاض في معدل الحرائق مقارنة بعام 2024".

وأضاف كارش أن "موسم الشتاء الماضي شهد تسجيل 508 حالات فيضان في مناطق مختلفة من الإقليم"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 1126 شخصاً من موت محقق، إلا أن الحوادث بمجملها أسفرت عن مصرع 85 شخصاً، وهي نسبة وفيات مرتفعة مقارنة بالعام الذي سبقه".

وفيما يخص حوادث الغرق، أوضح المتحدث أن "العام الماضي شهد غرق 68 مواطناً في مياه الإقليم، سجلت محافظة أربيل الحصة الأكبر منها بـ26 حالة، وتحديداً في قضاء خبات قرب الزاب الكبير"، لافتاً إلى أن "أغلب الضحايا كانت أعمارهم تتراوح بين 15 إلى 20 عاماً".

وعلى صعيد الإصابات، كشف كارش عن "إصابة 18 ضابطاً ومنتسباً في صفوف الدفاع المدني أثناء أداء الواجب في مختلف مناطق كوردستان، فضلاً عن إصابة عدد من المدنيين بجروح طفيفة خلال عمليات الإنقاذ".

وحول تطوير قدرات الجهاز، أكد كارش أن "وزارة الداخلية في الإقليم زودت المديرية بـ20 عجلة إطفاء متطورة من نوع (سكانيا) و3 عجلات اختصاصية مزودة بسلالم هيدروليكية "، مشيراً إلى أن "العقود المبرمة مع الشركات المجهزة تتضمن بنوداً لفتح دورات تدريبية وتطويرية لرفع كفاءة المنتسبين في التعامل مع المعدات الحديثة".