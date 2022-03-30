صور.. مصرع 5 لاعبي كرة سلة بحادث مروري في محافظة أربيل (تحديث)

شفق نيوز/ لقي خمسة لاعبين من نادي بنصلاوة في اربيل، اليوم الاربعاء، مصرعهم وأصيب سادس في حادث مروري مروع عند توجههم الى كويسنجق للمشاركة في دوري الشباب بكرة السلة.

وجاء في بيان لمديرية مرور كويسنجق ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل على طريق كويسنجق – اربيل قربة قرية كومه تال عندما اصطدمت سيارة من نوع مازدا مع اخرى من نوع اتيكو.

واضاف البيان ان سيارة المازدا كانت تحمل 5 أشخاص توفوا جميعا فيما أصيب سائق سيارة التيكو بجروح بليغة.

واوضح البيان ان المتوفين الخمسة كانوا لاعبين في فريق بنصلاوة للشباب بكرة السلة وهم جميعا من قاطني بنصلاوة، مبينا أنهم كانوا متوجهين للمشاركة في دوري الشباب لكرة السلة.

من ناحيته؛ قال خالد نجم عضو الاتحاد العراقي لكرة السلة وكالة شفق نيوز؛ إن فريقا شعبيا يدعى بنصلاوة من اربيل كان يتوجه الى منطقة كويا لخوض لقاء ودي للفرق الشعبية لكنهم تعرضوا لحادث سير اودى بحياة خمسة من اللاعبين.

واشار الى ان المباراة الودية كانت للفرق الشعبية التي تقام بين الاقضية والمحافظات في اربيل ولم تدرج هذه الفرق والمباريات ضمن قائمة الاتحاد.