مصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير في اربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في اربيل، يوم الاثنين، بمصرع خمسة أشخاص في حادث سير مروع بقضاء رواندوز التابع للمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الحادثة وقعت في ساعة متقدمة من ليل أمس، حيث انقلبت سيارة في منطقة (زيني ورتي)، الواقعة ضمن قضاء رواندوز في اربيل".

واضاف ان "الحادثة تسببت بوفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة وإصابة آخرين بجروح مختلفة".

وشهدت اربيل أمس الأحد، إصابة نحو 15 شخصاً جراء انقلاب حافلة على طريق شقلاوة - باسرمة في المحافظة.