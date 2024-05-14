مصرع 4 طلاب واصابة 7 آخرين بحادث سير مروع في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ لقي أربعة طلاب مصرعهم وأصيب سبعة آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث سير على الطريق الرابط بين قضاءي كلار وكفري في اقليم كوردستان.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المقدم سامان علي داود المتحدث باسم مديرية المرور العامة في ادارة منطقة "كرميان" المستقلة في تصريح لإذاعة Traffic FM الناطقة بلسان حال مديرية المرور في محافظة السليمانية.

وقال داود في تصريحه، إن "حافلة صغيرة كانت تقل طلاباً فقد سائقها السيطرة عليها وانقلبت على الطريق الرئيسي كلار - كفري بالقرب من قرية "حسيرة"، مما أسفر عن مصرع أربعة طلاب، واصابة 7 آخرين بجروح".