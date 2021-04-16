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مصرع 4 أشخاص في حوادث متفرقة بأربيل والسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-16T21:14:10+0000
مصرع 4 أشخاص في حوادث متفرقة بأربيل والسليمانية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، الجمعة، بمصرع أربعة أشخاص في حوادث متفرقة بمحافظتي أربيل والسليمانية.

وقالت مديرية شرطة قضاء سوران في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن سيارة انقلبت على طريق خليفان قرب قرية جونرة في قضاء سوران باربيل، ما تسبب بمقتل سائق السيارة وإصابة زوجته وأطفاله الاثنين.

كما أفادت شرطة مرور رانية في بيان، بمصرع رجل وزوجته الحامل وإصابة طفليهما الاثنان بجروح جراء انقلاب سيارتهم على طريق هيزوب في قضاء رانية بمحافظة السليمانية.

من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة رابرين شورش اسماعيل، في بيان، إنه تم العثور على جثة شاب على مقربة من ناحية جوارقورنة التابعة لقضاء رابرين بالسليمانية.

وأضاف أن الجثة بدت عليها آثار إطلاق نار في مناطق مختلفة من الجسم، مشيرا إلى أن الضحية متزوج ولديه طفلان، دون مزيد من التفاصيل.

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