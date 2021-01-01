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مصرع 4 أشخاص بحوادث في كوردستان وطوزخورماتو

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-01T19:36:17+0000
مصرع 4 أشخاص بحوادث في كوردستان وطوزخورماتو

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي مسؤول يوم الجمعة بالعثور على جثة رجل وابنته داخل منزلهما في مصيف ميركبان في محافظة السليمانية توفيا اثر استنشاقهما غازات منبعثة من مدفئة غازية.

وقال المصدر الطبي لوكالة شفق نيوز ان الرجل يبلغ من العمر 34 عاما، اما ابنته فعمرها 10 سنوات، عثرت الشرطة عليهما مساء اليوم متوفيين داخل المنزل.

من جهته اعلن المتحدث باسم مدرية شرطة ادارة منطقة "رابرين" الرائد شورش اسماعيل في بيان ان شابا يُدعى (هـ، م، ع) يبلغ من العمر 21 عاما من سكنة احدى القرى في قضاء (قلعة دزه) اقدم على الانتحار بواسطة اطلاق النار على جسده من بندقية صيد.

ونقل المتحدث عن والد الشاب ان الاخير كان يعاني من وضع نفسي غير مستقر.

وفي هذه الاثناء قال شهود عيان ان مجموعة من السكان عثروا على جثة شاب عصر اليوم في مجرى نهر "الماء الابيض" في قضاء طوزخورماتو، ولوحظت آثار طعنات سكين في جسده.

وابلغ السكان شرطة القضاء لتتوجه الى مكان الحادث وتنتشل الجثة.

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