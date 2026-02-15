مصرع 3 عمال أجانب بحوادث متفرقة في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل، يوم الأحد، عن مصرع ثلاثة عمال أجانب جراء حوادث عمل متفرقة خلال الأسبوع الماضي، كاشفة في الوقت ذاته عن تراجع كبير في حوادث الحريق.

وقال الضابط في المديرية، شاخوان سعيد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "محافظة أربيل شهدت خلال الأسبوع المنصرم وقوع ثلاثة حوادث عمل مختلفة أودت بحياة ثلاثة عمال أجانب"، مشيراً إلى أن "التحقيقات أثبتت افتقار المصانع التي وقعت فيها تلك الحوادث لأدنى شروط ومعايير السلامة المهنية".

وحول الموقف الإحصائي للحرائق، أوضح سعيد، أن "عام 2024 شهد تسجيل 2206 حوادث مختلفة في حدود المحافظة، بينما انخفض هذا العدد في عام 2025 ليصل إلى 732 حادث حريق فقط، ما يمثل تراجعاً بنسبة 67% مقارنة بالعام الذي سبقه".

وعزا سعيد، هذا الانخفاض إلى "التحديث المستمر لآليات ومعدات الدفاع المدني، وتزويد المديريات بأجهزة متطورة، فضلاً عن تكثيف الدورات التدريبية والمناورات للكوادر البشرية لرفع كفاءة الاستجابة".

وأكد الضابط في الدفاع المدني، أن "الفرق المختصة زارت أكثر من 700 موقع خلال العام الماضي، شملت مصانع، ومستودعات، ومباني تجارية، لإعادة تقييم مستويات السلامة فيها"، كاشفاً عن "تحريك دعاوى قضائية وإحالة عدد من أصحاب تلك المواقع إلى المحاكم المختصة نتيجة وجود تقصير ومخالفات قانونية".

واختتم سعيد، حديثه بالإشارة إلى "التطور العمراني واللوجستي للجهاز"، مبيناً أن "أربيل باتت تمتلك الآن أبراج إطفاء وسلالم هيدروليكية بارتفاع يصل إلى 100 متر، وهي تقنيات حديثة مخصصة للتعامل مع حوادث المباني الشاهقة".