مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بسقوط مركبة في نهر الخازر بدهوك

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب أربعة آخرون بجروح، اليوم الأحد، إثر حادث سير مروع وقع في محافظة دهوك.

وأفاد شهود عيان بأن الحادث نجم عن انقلاب مركبة من نوع (BMW) كانت تقل سبعة أشخاص قرب نهر الخازر؛ ما أدى إلى سقوطها في النهر ووفاة ثلاثة من ركابها غرقاً.

وعلى الفور، هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما جرى انتشال جثث الضحايا ونقلها إلى دائرة الطب العدلي.