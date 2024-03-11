مصرع 3 أشخاص بحادث سير مروع لعجلة محملة بالدجاج في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور السليمانية، يوم الاثنين، عن مصرع ثلاثة أشخاص إثر انقلاب سيارة في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

وقال المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ظهر اليوم الاثنين، توفي ثلاثة أشخاص إثر انقلاب شاحنة على طريق وادي رزان في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية".

وأوضحت المديرية أن "سائق السيارة التي كانت محملة بالدجاج فقد السيطرة عليها وانقلبت العجلة علىى جانب الطريق".

فيما أفاد مصدر من صحة السليمانية ان جثث المتوفين نقلت للطب العدلي وهم من القومية العربية وتم اخلائهم عن طريق قوات الكومندوز".