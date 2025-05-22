مصرع 3 أشخاص بانقلاب واحتراق سيارة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بجروح، يوم الخميس، جراء حادث مروري مأساوي وقع على طريق ناحیة باونور التابعة لإدارة گرمیان، ضمن إقليم كوردستان، بعد انقلاب سيارة واحتراقها بالكامل.

ووفقاً لبيان صادر عن مديرية مرور گرمیان، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الحادث وقع بعد ظهر اليوم على جسر قرية قولەبەرز التابعة لناحية باونور، حيث كانت سيارة من نوع "تويوتا كراون" متجهة نحو الناحية، قبل أن تفقد السيطرة وتنقلب عند حاجز الجسر، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها واحتراقها بالكامل.

وأضاف البيان، أن الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص كانوا داخل السيارة، فيما أُصيب شخص آخر بجروح، وتم نقله لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن الضحايا من مواليد أعوام 2001 و2005 و2006، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على أسباب الحادث وملابساته الدقيقة.

وتُعد هذه الحادثة واحدة من أكثر الحوادث دموية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، في وقت تواصل فيه الجهات المعنية تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الفنية أو البشرية وراء الحادث، وسط دعوات متجددة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية على الطرق الحيوية في گرمیان.