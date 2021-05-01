مصرع 10 عمال في إقليم كوردستان خلال 4 أشهر

شفق نيوز/ أعلن اتحاد عمال كوردستان يوم السبت عن مصرع 10 عمال خلال الاربعة الاشهر الماضية للعام الحالي.

واحتفل الاتحاد في محافظة السليمانية بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف 1 من شهر ايار في كل عام، وذلك بحضور محافظ السليمانية وعدد من الشخصيات الحزبية، وتم خلال الاحتفال تقديم هدايا تقديرية لبعض العمال المتميزين.

وصرح محافظ السليمانية هفال ابو بكر في مؤتمر صحفي أُقيم ضمن الاحتفالية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، بأنه "سيكون هناك اجتماع مع أصحاب الشركات والمعامل بتطبيق إجراءات السلامة للعمال إضافة إلى ضمان حقوقهم التي نص عليها القانون العراقي الذي مع الأسف لا يُعمل به، مردفا بالقول "ننتظر من برلمان كوردستان الموافقة على القانون الذي قدم من قبل رئاسة الوزراء الإقليم للضمان، والتقاعد ويساعد على رفع المستوى المعيشي والخدمي للعمال."

من جهته قال جالاك رؤوف مدير فرع السليمانية لاتحاد عمال كوردستان في المؤتمر "نهنئ جميع العمال في اقليم كوردستان بيومهم العالمي، ونحن اليوم نطالب الحكومة والبرلمان بسن قانون يحمي هذه الطبقة العالمة المهمة في المجتمع التي لها دور كبير في نهوض الواقع الاقتصادي والخدمي".

ودعا رؤوف "الحكومة الدعم العمال والاستجابة لمطالبهم بتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين"، قائلا: العمال كشريحة مهمة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وتأمين المستلزمات الحماية لهم أثناء العمل وتعويضهم من أي إصابات او وفيات جراء العمل".

يشار انه حسب احصائيات اتحاد عمال كوردستان انه تم رصد 10 حالات موت لعمال (7 في السليمانية و3 في اربيل ودهوك) في اماكن عملهم بسبب عدم الالتزام بالارشادات السلامة خلال الاربعة الاشهر الماضية .