مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادثين في أربيل .. صور

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة المرور في محافظة أربيل يوم الخميس بمصرع وإصابة 9 أشخاص في حادثي سير بين عدد من العجلات.

وقال المتحدث باسم شرطة المرور فاضل حاجي في بيان اليوم، إن حادث سير وقع مساء أمس قرب قرية "شاخولان" بين عجلتين خصوصي إحداهما نوع "تويوتا كامري"، والأُخرى "كورلا" مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح، وحدوث أضرار مادية جسيمة.

وفي حادث آخر قال حاجي إنه وقع على الطريق الرئيسي أربيل - مخمور قرب منطقة "پیرداود" وذلك عندما اصطدمت عجلة نوع "لانسر" خصوصي بـ"أوبرا" خصوصي لتخرج العجلة "اللانسر" عن الطريق وتصطدم بأُخرى "كورلا" أجرة، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة سائقي العجلات الثلاث.