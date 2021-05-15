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مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث مروري في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-15T12:52:00+0000
مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث مروري في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة السليمانية، يوم السبت، بمصرع وإصابة سبعة أشخاص بحادث مروري جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع بين سيارة أجرة (تكسي) وعجلة حكومية نوع "مونيكا" على طريق خلكان في قضاء دوكان، وأسفر عن مصرع امرأة وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

وأشار إلى أن دوريات الشرطة نقلت الجثة والجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

تجدر الإشارة إلى أن أغلب المحافظات والطرق العراقية تشهد حوادث مرورية بشكل شبه يومي بسبب السرعة الفائقة وعدم الالتزام بشروط السلامة والأمان، إلى جانب تهالك معظم الطرق وبالأخص الخارجية منها.

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