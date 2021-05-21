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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق أربيل - دهوك (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-21T21:05:31+0000
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق أربيل - دهوك (صور)

شفق نيوز/ أفادت مديرية مرور أربيل بمصرع وإصابة 6 أشخاص، مساء الجمعة، بحادث سير على طريق أربيل - دهوك.

وقال المتحدث باسم شرطة المرور في اربيل فاضل حاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حادث تصادم وقع على الطريق السريع (أربيل - دهوك) بالقرب من قرية "داربن"، بين عجلة نوع هيونداي أكسنكي" خصوصي وشاحنة صغيرة "بيك آب.

وأضاف أن شخصاً لقي مصرعه وأصيب خمسة آخرون جراء الحادث.

وعزا حاجي سبب وقوع الحادث الذي خلف اضرارا مادية كبيرة ايضا الى السرعة الفائقة وعدم الانتباه وعدم مراعاة المسافة من قبل سائق عجلة الهيونداي مما دفعه للاصطدام بشدة في عجلة "البيك آب" وفقدانه السيطرة لينقلب على اثرها.

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