شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة مرور محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث مروري على الطريق بين أربيل - الكوير.

وكتب المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشوراً اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "سائق سيارة حمل قلاب اجتاز السيارة التي امامه من دون ان يحسب حساباً للسيارة القادمة من الاتجاه المقابل على الطريق بين اربيل-الكوير قرب قرية علياوا ليقع التصادم بين العجلتين"، مبينا ان "الحادث اسفر عن مصرع شخص وإصابة خمسة اخرين".

وتابع ان "التحقيقات كشفت ان سائق سيارة الحمل هو المخطئ الرئيس في الحادثة، لانه حاول الاجتياز بشكل خاطئ".

وطلب المتحدث باسم مرور اربيل من السائقين عدم القيام بمثل هذه المحاولات الخاطئة وعندما يرغبون بالاجتياز في الشوارع ذات الاتجاهين عليهم ان يحسبوا حساب السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس وكذلك سرعة السيارة التي يرومون اجتيازها ومن ثم يقرروا الاجتياز.