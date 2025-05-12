مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث سير في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل، يوم الاثنين، عن مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين بحادث سير في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حادث سير وقع في الساعة 3:30 فجراً في شارع 100 متر بأربيل، وبعد تلقي الإبلاغ عن الحادث، توجهت الفرق التابعة للإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث فوراً.

وأضافت أنه "بسبب شدة الحادث، كان عدد من الأشخاص عالقين داخل سياراتهم، وتمكنت الفرق من إنقاذهم بسرعة قبل أن يفقدوا حياتهم"، مشيرة إلى أن "الحادث أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة خمسة آخرين".

ولفتت المديرية إلى أنه "بعد الحادث، نشرت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام معلومات غير دقيقة، مدعية أن الحادث أسفر عن خمس وفيات، دون الرجوع إلى مصدر رسمي أو الحصول على تصريح من مديريتنا".

وأكدت المديرية أن "هذه الأخبار غير صحيحة، وننفيها جملة وتفصيلاً. كما نطالب وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بالتعامل المهني مع مثل هذه الحوادث، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة وكاملة".