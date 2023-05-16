مصرع وإصابة 5 أعضاء من فريق "Bond Brothers" للدراجات النارية في السليمانية

شفق نيوز/ افاد يونس عماد رئيس نادي Bond Brothers (الأخوة المتكاتفون) للدراجات النارية، يوم الثلاثاء، بمصرع واصابة خمسة أعضاء من فريقه جراء حادث سير مروع وقع على طريق دوكان - السليمانية.

وقال عماد لوكالة شفق نيوز، إن عضوا من الفريق لقي حتفه وأُصيب أربعة آخرون بجروح أحدهم إصابته "خطيرة" جراء حادث سير وقع في الساعة الثالثة من فجر اليوم على الطريق المذكور.

وأوضح أن الحادث ناجم عن اصطدام عجلة نوع "رانجلر" دفع رباعي بالدرجات النارية للأعضاء الخمسة عندما فقد سائقها السيطرة على العجلة وعبورها إلى السايد الآخر من الطريق بسبب السرعة الفائقة التي كان يقود بها، مردفا بالقول إن هؤلاء الأعضاء كانوا في طريق العودة من ممارسة هوايتهم في قيادة الدراجات النارية.

وتأسس النادي في العام 2019 من قبل مجموعة شبان عراقيين تجمعهم هواية حب اقتناء الدراجات النارية وقيادتها.

ويّعرف "Bond Brothers" نفسه بأنه ناد للدراجات النارية فئة الكلاسيك، وهو عبارة عن مجموعة من الأعضاء تربطهم علاقة اخوية ومهتمين برياضة الدراجات النارية، وتحكم هذه الأخوة مجموعة من القوانين التي تنظم عمل النادي، ووضع له مفاصل ادارية تمثلت في هيئات فنية وادارية وغيرها، ورئيس للنادي ونائب للرئيس.