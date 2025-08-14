مصرع وإصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بحادث مؤلم في دهوك

شفق نيوز- دهوك

افاد مصدر صحة قضاء شيخان شرق محافظة دهوك، مساء الخميس، بمصرع شخص وإصابة خمسة آخرين من عائلة واحدة جراء حادث داخل صهريج مخصص لنقل النفط الابيض.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع عندما سقط احد الاولاد داخل الصهريج الفارغ فحاول والده انقاذه الا انه علق بداخله، الامر الذي دفع اربعة اشخاص اخرين من افراد العائلة للدخول في محاولة لانتشالهم لكنهم جميعا احتجزوا داخله.

وأضاف أن الاهالي تمكنوا من اخراجهم ونقلهم على وجه السرعة الى المستشفى في مركز القضاء، حيث يرقد المصابون في وحدة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.