مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير مروع في گرميان

شفق نيوز/ أفاد مصدر صحي، يوم الأحد، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص، نتيجة حادث سير مروع في مركز إدارة گرميان بإقليم كوردستان.

وبحسب شهود عيان، تحدثوا لوكالة شفق نيوز، فإن تصادماً بين سيارتين من نوع "نيسان" و"تويوتا شاهينة" أدى إلى مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

ووقع الحادث على طريق صالح آغا في قضاء كلار مركز إدارة گرمیان.

من جانبه، قال مصدر طبي، للوكالة إن "حالة أحد المصابين خطيرة وقد يتم تحويله إلى مستشفى السليمانية لتلقي العلاج، بينما حالة المصابين الآخرين مستقرة.