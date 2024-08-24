مصرع وإصابة 5 اشخاص بحادث مروع بنفق دربنديخان ومرور السليمانية تغلقه

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة في محافظة السليمانية، يوم السبت، بمصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث سير وقع في نفق دربنديخان مما أدى الى اغلاق ذلك النفق أمام حركة سير العجلات.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية، فإن الحادث وقع في وقت متأخر من مساء أمس وناجم عن انقلاب شاحنة لنقل الوقود في نفق دربنديخان جراء فقدان السائق السيطرة عليها لتصطدم بسيارة خصوصي كانت تقل خمسة أشخاص.

ووفقا للمعلومات الواردة، فقد أسفر الحادث عن مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين بجروح.

ونتيجة لذلك، تم إغلاق نفق دربنديخان ويمكن للسائقين سلوك الطريق الجبلي، بحسب بيان المديرية.